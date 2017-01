Empresas de transporte europeias fraudam emissão de gases, diz TV alemã

Uma reportagem da televisão pública da Alemanha, ZDF, afirmou que empresas de transporte por caminhão na Europa podem estar usando dispositivos eletrônicos para fraudar emissões de gases em larga escala.

De acordo com testes encomendados pela ZDF e pela organização da indústria de transporte de mercadorias, Camion Pro, um em cada cinco caminhões movidos a diesel, operados por empresas do leste europeu, tinham níveis de emissão de gases suspeitos.

Especialistas da Universidade de Heidelberg concluíram que os caminhões estavam soltando até 14 mil toneladas de óxido de nitrogênio adicionais.

Em um programa de televisão que foi ao ar na última quinta-feira, a ZDF alega que as empresas de transporte podem estar usando os dispositivos para enganar os computadores de bordo, que passam a operar como se motorista estivesse usando um diesel fluido de escape, conhecido como AdBlue, que pode reduzir significativamente as emissões, mas tem um alto custo. Fonte: Associated Press.

