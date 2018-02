Empresas de ônibus promovem blitz “Carnaval Consciente” nas principais rodovias do país

A blitz acontece na quinta, de 16h às 22h; sexta, de 7h às 13h e 16h às 22h e no sábado de 7h às 13h - Foto: MídiaNews

Nos dias de maior movimentação de passageiros pelas principais rodoviárias do país, como os terminais de SP (Tietê), Brasília (DF), BH (MG), RJ (Novo Rio) e no Nordeste (Fortaleza, São Luiz e Teresina) as viações UTIL, Sampaio, Brisa, Real Expresso e Expresso Guanabara promovem a blitz “Carnaval Consciente”. A ação, que ocorre simultaneamente nos terminais de 8 a 10/2, época com o maior movimento de passageiros para o Carnaval, pretende, com simpatia e a leveza que o tema merece, alertar os passageiros e turistas sobre os cuidados que devem ser tomados para que a folia aproveitada com consciência.

Serão disponibilizados 5 mil preservativos femininos e masculinos, além de 3 mil folhetos sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o perigo do excesso do consumo de bebidas alcóolicas, a importância do uso do cinto de segurança nos ônibus, a identificação de crianças em locais com grandes aglomerações e a prevenção à febre amarela. A blitz acontece na quinta, de 16h às 22h; sexta, de 7h às 13h e 16h às 22h e no sábado de 7h às 13h. Em Brasília e Fortaleza, além da distribuição de folhetos e brindes, haverá um café da manhã, massoterapia e até um DJ para os passageiros. Somente nos três dias da ação, as empresas devem movimentar cerca de 520 mil passageiros por estes terminais.

Quem pretende viajar, mas ainda não comprou os bilhetes, pode verificar a disponibilidade nos aplicativos das empresas, baixados gratuitamente e nos sites. As dúvidas e agendas das festividades das cidades podem ser esclarecidas nas redes sociais das viações ou pelo SAC.

A UTIL e a Sampaio atuam no transporte rodoviário das principais cidades do Sudeste (RJ e MG, SP) e do Distrito Federal (Brasília). Já a Real Expresso e a Expresso Guanabara atendem as regiões do centro oeste e nordeste com partidas do Rio em direção a Goiânia (GO), Sobral, Fortaleza (CE) e Campina Grande (PB). Todas juntas transportam, em média, cerca de 6 milhões de passageiros/mês. A frota das empresas é equipada com GPS e gravação de voz, o que permite controle em tempo real durante toda viagem. Ao longo dos últimos três anos, foram cerca de R$ 80 milhões em novos ônibus como os modernos Double Deckers (de dois andares) com serviços exclusivos (cama totalmente reclinável, exibição de filmes através de nova plataforma de entretenimento a bordo via wi-fi). Outro investimento nos últimos anos contemplou as reformas e inaugurações de novas salas Vips equipadas com máquinas de autoatendimento e outros serviços diferenciados para os passageiros.