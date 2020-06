Empresas da construção civil podem assinar termo de adesão com a Agehab para comercialização de imóveis

Elas terão acesso ao cadastro de inscritos com renda compatível com as unidades ofertadas

Campo Grande (MS) – Inscritos na Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul poderão ter desconto no valor da entrada de financiamento de imóveis. De acordo com a portaria 156, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (04.06), as empresas de construção civil e incorporadoras interessadas na comercialização de imóveis já podem assinar o termo de adesão com a Agehab.

Após a assinatura do Termo de Adesão, as empresas terão acesso ao cadastro de inscritos da Agehab cujas rendas sejam compatíveis com as unidades habitacionais ofertadas. As informações disponibilizadas deverão ter a autorização do cadastrado.

Segundo a portaria, o valor mínimo do desconto será de R$ 3 mil, sendo que a empresa, a seu critério, poderá conceder outros abatimentos. Os descontos serão concedidos as pessoas com cadastros aprovados e que assinarem o contrato de aquisição do imóvel. A renda mensal familiar do cadastrado não pode ultrapassar R$ 4.685.

Municípios do interior podem realizar parceria com a Agehab para implementação da portaria.

Os cadastrados interessados devem manifestar interesse em um link que será disponibilizado no site da Agehab dentro de 30 dias ou nos postos de atendimento.

Rosana Moura – Agehab

Foto: Chico Ribeiro