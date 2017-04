Empresários e trabalhadores alertam para uso de equipamentos de segurança

Durante o lançamento da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, realizada nesta segunda-feira (10/04), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), representantes dos empresários e trabalhadores das indústrias de Mato Grosso do Sul emitiram o alerta: os empregados precisam se conscientizar sobre a importância de usar corretamente os equipamentos de proteção.

“Não foram uma, nem duas vezes que chegamos em um frigorífico e um único funcionário estava insistindo em não usar uma luva de ferro, que é extremamente necessária para que ele não se machuque durante o manuseio dos cortes. É aquela cultura do ‘isso nunca vai acontecer comigo’, mas, sem a proteção, chega uma hora que acontece, o funcionário precisa entender isso”, exemplificou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Campo Grande e Região (STIAA/CG), Rinaldo Salomão.

Na mesma linha, representando o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terra Planagem em Geral dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Sinticop), Walter dos Santos, o diretor tesoureiro Reinaldo Pereira destacou que ações como a Campanha são importantes justamente para disseminar entre os trabalhadores a cultura da prevenção.

“A campanha é importante para mostrar que o empregado também deve fazer a parte dele, usar corretamente os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) conforme a função que ele exerce e, acima de tudo, que há deveres, não só direitos”, ressaltou Reinaldo Pereira, que há 13 anos exerce a função de técnico do trabalho e foi licenciado para assumir o cargo no Sindicato.

Presidente do Sindicato Intermunicipal das Industrias da Construção de Mato Grosso do Sul (Sinduscon/MS), Amarildo Miranda Melo destaca que o reconhecimento da importância da prevenção permitiu que a construção civil saísse da lista elaborada pelo Ministério do Trabalho dos dez segmentos que mais registram acidentes trabalhistas.

“Não adianta só analisar os números, que infelizmente ainda são alarmantes, mas incutir a necessidade da prevenção entre empregadores e trabalhadores. Hoje, o empresário está mais consciente do significado de uma vida, da importância do trabalhador para a família, para o mecanismo da empresa, que tem a produção prejudicada quando acontece um acidente, e para a União”, lembrou.

Nas empresas, o entendimento sobre a importância da prevenção dos acidentes também é unânime entre os proprietários. Técnico de segurança do trabalho da Real H, Antônio Wilson Ferreira afirmou que a cultura da prevenção também é disseminada dentro da empresa e que, anos atrás, havia mais resistência por parte dos trabalhadores em usar os equipamentos de segurança.

“A gente tem que prever o acidente, para que o colaborador, ao ter uma atividade de risco, trabalhe no sentido de prevenção. Sete anos atrás, antes de eu me formar como técnico, via a segurança do trabalho deixada de lado. Trabalhei em várias obras, da construção civil, eletromecânica, indústrias, e cheguei a me deparar com funcionários que simplesmente não gostavam de usar equipamento de segurança, e era preciso lapidar, fazer com que o trabalhador trabalhe com o EPI é meio complicado, mas nós trabalhamos, e hoje o colaborador vê com mais clareza que se ele tiver trabalhando em área de risco, deve usar o equipamento”, explicou.

Gestora de qualidade na Concrelaje, Helena Caleffi afirmou que a empresa encabeça ações de prevenção entre os funcionários. "Isso acontece em treinamentos anuais e diários. Os diálogos, a participação livre deles para questionar, vendo melhorias, adequando também, então tem um diálogo bem aberto com os profissionais da segurança. E aquela visão de entrar na fábrica mesmo, vendo o que pode ser mudando, o que está errado e fora isso, tem outras campanhas, campanhas pontuais”, conta ela, que coordena 120 funcionários.

Coordenador de segurança da CCR MS Vias, Valentim Alberto Martins acrescentou que campanhas como a Conpat permite manter as empresas atualizadas sobre a legislação trabalhista. “A interação com outros profissionais da área e estar com essa integração, com essas palestras que estão sendo feitas, é importantíssimo. Nossa empresa trabalha com prevenção e tem a saúde do trabalhador preservada em relação a acidentes do trabalho, a doenças ocupacionais que podem vir a ocorrer”, ressaltou.

Analista de projetos e processos da Frizelo Frigorífico, Érica Cristina Pires emendou que a Conpat permitirá ao empregador melhorar as medidas que já são aplicadas para a segurança do trabalhador. “Com o passar do tempo as adaptações feitas junto a funcionário e empresa foram melhorando e hoje em dia está bem melhor do que cinco anos atrás. Quando o funcionário entra, recebe o treinamento, um folheto falando de todos os riscos e então já sabe de todos os riscos que ela pode sofrer naquela função”, disse.

