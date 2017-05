Empresários debatem reformas em evento com apresentador da Globo

No encontro com empresários, o foco será conhecer as principais demandas do setor produtivo do Estado em relação às reformas e debater os impactos das mudanças na competitividade e produtividade das empresas / Divulgação

Como parte do calendário de atividades do Mês da Indústria, a Fiems promoverá, nesta segunda-feira (15), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), dois eventos para debater, de forma mais ampla, as reformas trabalhista, previdenciária, tributária e política, além das mudanças com a promulgação da Lei da Terceirização.

A partir das 15 horas, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, estará reunido com empresários do setor industrial para tratar dos temas propostos, enquanto às 20 horas o jornalista Heraldo Pereira, que é apresentador do Jornal Nacional e comentarista político do Jornal da Globo, apresentará a palestra “Panorama Político e os Impactos para a Produção”, quando abordará os assuntos elencados durante o primeiro evento.

Na coletiva de imprensa para lançar o Mês da Indústria, Longen tinha ressaltado que a intenção é ampliar a discussão em torno das reformas estruturantes em curso no País com a sociedade civil, por meio das entidades representativas, além de empresários e da bancada federal sul-mato-grossense.

No encontro com empresários, o foco será conhecer as principais demandas do setor produtivo do Estado em relação às reformas e debater os impactos das mudanças na competitividade e produtividade das empresas. Mais tarde, o jornalista e comentarista político Heraldo Pereira reforçará os impactos das reformas sobre a economia e as atividades do setor industrial em nível estadual e nacional.

Serviço - A agenda completa do Mês da Indústria, que tem o patrocínio do Sebrae/MS, pode ser conferida aqui e as pessoas interessadas em participar da palestra de Heraldo Pereira podem confirmar presença pelo email [email protected] ou pelo telefone (67) 3389-9091

