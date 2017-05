Empresários de MS já contrataram R$ 410 milhões em empréstimos junto ao FCO em 2017

Chapadão do Sul (MS) – Em Mato Grosso do Sul, o volume de solicitações de empréstimo junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) feitas até abril deste ano já chega a R$ 663 milhões, sendo R$ 345 milhões do setor rural e R$ 318 milhões do setor empresarial. Deste montante, R$ 410 milhões já foram efetivamente contratados junto ao Banco do Brasil para a viabilização de novos empreendimentos rurais e empresariais no Estado.

“São números positivos para a economia do Estado e resultado dos nossos esforços para atrair investimentos e gerar empregos. Ampliamos em R$ 1 bilhão o montante do FCO destinado a Mato Grosso do Sul e, junto com a Semagro [Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar], viabilizamos no âmbito do Condel [Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste], uma série de mudanças nas regras do Fundo para facilitar o acesso aos R$ 2,3 bilhões que temos disponível em 2017”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja na manhã desta terça-feira (9.5) da abertura da Caravana do FCO, em Chapadão do Sul.

Dos R$ 410 milhões do FCO, já disponíveis na conta dos empreendedores, R$ 176 milhões são do setor rural e R$ 234 milhões do setor empresarial. “Esse desempenho, principalmente do setor empresarial, é fruto da ação conjunta do governo do Estado, por meio da Semagro, com o Banco do Brasil. Nosso desafio é utilizar, na totalidade, os R$ 2,3 bilhões disponíveis garantir ainda mais recurso para 2018”, lembrou o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

Uma das mudanças destacadas pelo secretário foi a facilidade no financiamento de projetos de até R$ 1 milhão que, agora, pode ser solicitado diretamente nas instituições bancárias que lidam com o Fundo, como o Banco do Brasil, Sicredi e BRDE, sem a necessidade de aprovação prévia de carta consulta no Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (CEIF-FCO).

O superintendente do Banco do Brasil no Estado, Glaucio Zanettin Fernandes, reiterou a importância do trabalho feito em conjunto com a Semagro. “Se a gente está em um ambiente produtivo, com um Estado sério e eficiente, é aqui queremos trabalhar e ser parceiro”, afirmou.

Zanettin reforçou o bom desempenho nas contratações do FCO feitas pelo banco, informado pelo secretário Jaime Verruck. “O número de contratos firmados de janeiro a março deste ano já é 250% maior do que o mesmo período do ano passado. Por conta dessa procura intensa, vamos realizar mais 12 edições da caravana. O FCO é muito atrativo, nossa taxa de inadimplência é de 0,08% e temos contratações em 98,7% municípios do Estado”, disse o superintendente do BB no Estado.

O gerente-geral da agência do BB de Chapadão do Sul, Anderson Okahara, afirmou que a Caravana traz informações aos empresários e produtores da região sobre como ter acesso ao FCO. Segundo ele, no primeiro trimestre de 2017 a agência do município fechou R$ 4 milhões em contratos do Fundo.

