Empresários de Campo Grande aprendem a controlar recursos financeiros

O planejamento financeiro do empreendimento é fundamental para obter lucros e evitar prejuízos. O curso de Gestão Financeira, do Sebrae, orienta os empresários a preparar gastos para investir com mais segurança e aumentar a competitividade do negócio.

Quem participar da capacitação, que acontece na próxima segunda-feira, dia 27 de novembro, das 18h30 às 22h30, na sede do Sebrae/MS em Campo Grande (Avenida Mato Grosso, 1661 – Centro), vai aprender a organizar o fluxo de caixa, definir o preço adequado do produto ou serviço oferecido, avaliar demonstrativos de resultados, entre outros.

O investimento é de R$ 180 e garante duas vagas por empresa (CNPJ), além de duas horas de consultoria. As inscrições podem ser realizadas na Loja Virtual do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800.