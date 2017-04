Empresário quer construir complexo comercial, turístico e gastronômico na Capital

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, recebeu o empresário Edson Almeida na tarde desta terça-feira (4). Ele veio ao gabinete do prefeito para apresentar um projeto de construção de um complexo comercial, turístico e gastronômico na região do bairro Estrela do Sul, com entrada pela Avenida Norte/Sul.

O empresário quer construir um complexo que garanta mais de 3.000 empregos diretos e um espaço para a família, fazendo com que os moradores da região sintam-se como se estivessem dentro de uma cidade, com vários serviços disponíveis.

O projeto inclui lojas, lotérica, cartório, cinema, centro gastronômico, loja de peças de carro, acessórios, borracharia e até escola para os funcionários do complexo. O espaço será voltado para a sustentabilidade (com reaproveitamento de água e luz solar) e o turismo, com serviço semelhante ao oferecido no Mercadão Municipal, incluindo culinária regional e produtos típicos.

“É um projeto extremamente simpático a Campo Grande e peço que olhem com muito carinho, fazendo o possível, ainda que tenhamos que colher os frutos dentro de alguns anos”, declarou o prefeito. O terreno pertence ao empresário e, caso seja aprovado pela Câmara, a prefeitura contribuiria com a isenção de impostos.

O deputado Herculano Borges também participou da reunião e agradeceu a disponibilidade da prefeitura em receber o empresário e levar o projeto adiante. “Vejo que estão no caminho certo, movimentando a cidade e retomando a confiança das pessoas. Estou à disposição na Assembleia para o que for preciso”, concluiu.

