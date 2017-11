Empresário morre após doar rim para o irmão no interior de SP

O empresário Dorival Alves Júnior, de 45 anos, morreu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, após doar o rim para o irmão que sofre de doença renal crônica. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, 21, no Cemitério São Bento, em Araraquara (SP).

O irmão que recebeu o rim segue internado no hospital e até a manhã desta quarta-feira, 22, ainda não havia sido informado sobre a morte.

A cirurgia para retirada do órgão ocorreu nesta segunda-feira, 20, na Santa Casa de Ribeirão Preto (SP). Na fila de espera, o irmão mais velho Benedito Luís Alves, de 59 anos, poderia não ser atendido a tempo, pois exames indicavam urgência.

Após a cirurgia, o empresário se mostrou feliz com o resultado e até conversou com parentes. Mas familiares contam que ele logo passou a reclamar de dores na área do abdômen e retornou para o centro cirúrgico, onde não resistiu a uma hemorragia interna.

Segundo a Santa Casa, não houve erro no procedimento médico e que a equipe responsável pelo transplante "é composta por especialistas de alta competência". O paciente apresentou "complicações no pós-operatório, sendo atendido prontamente, evoluindo para óbito". Alves Júnior morava em Américo Brasiliense, onde tinha um supermercado.