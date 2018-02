Empresário Marcos Derzi é confirmado para chefiar a SUDECO

Senador Pedro Chaves indicou o empresário Marcos Derzi para a Sudeco - Reprodução/Facebook

O empresário Marcos Henrique Derzi é nomeado para comandar a SUDECO - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, em substituição a Antônio Carlos Nantes. A indicação do nome do empresário foi feita pelo senador Pedro Chaves e teve o aval do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

O novo superintendente da Sudeco disse estar motivado e pretende realizar um bom trabalho para o Centro-Oeste. Marcos Derzi era coordenador-geral da Ahipar (Administração da Hidrovia do Paraguai), ligada ao DNIT, tendo a função de cuidar das hidrovias do rio Paraguai. Segundo ele, sua experiência adquirida naquele órgão vai contribuir para sua nova missão à frente da Sudeco.

Na sexta-feira (23), sua nomeação estava confirmada no Diário Oficial da União e no mesmo dia, o novo comandante do órgão de desenvolvimento já participou de uma reunião com o ministro Carlos Marun.

A saída de Antônio Carlos Nantes aconteceu devido a fatores políticos. Segundo explicou Marun, a saída foi pelo fato de Nantes ter pretensões políticas incompatíveis com a função. O anúncio e a confirmação do novo nome para chefiar a Sudeco, ainda segundo o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, foi rápida para evitar que outros Estados pudessem indicar nomes para uma disputa política para assumir o órgão. "É importante que Mato Grosso do Sul se mantenha à frente deste cargo", justificou.