Empresário doa R$100 mil em cursos online para o Instituto Mirim

A Aula Inaugural da Primeira Turma de 2017 do Instituto Mirim, que aconteceu na manhã deste sábado (11), foi dia de comemoração para os alunos e para a Prefeitura de Campo Grande. Isso porque o empresário Felipe Trindade, da Rede TV Box, doou R$ 100 mil em cursos de capacitação para os alunos do Instituto Mirim.

O prefeito salientou a importância dos empresários na formação dos jovens. “Quando a gente fala o valor da remuneração do mirim para o empresário, eles reclamam, falam que é caro. Mas se todos não fizerem sua parte como vamos mudar a realidade do nosso país?”, pontuou, agradecendo a doação de Felipe Trindade.

“Sabemos que, muitas vezes, o poder público não faz sua parte. Mas o privado também tem que se envolver, não pode nos virar as costas. Essa doação vai ser muito importante para podermos capacitar, ainda melhor, esses jovens que chegam aqui cheio de esperanças e como vontade uma vida melhor”, afirmou.

Felipe Trindade contou ter decido pela doação por estar ciente da importância da educação na vida das pessoas e da responsabilidade social que todos têm com a cidade.

“Eu acredito que os empresários têm que ter um cunho social. Tem que ter um papel social de desenvolvimento da cidade. Eu bato muito na questão da educação, porque é a educação que move o mundo. A educação que traz o conhecimento necessário para a gente fazer as transformações na sociedade, e foi com esse intuito que eu quis fazer essa doação em cursos educacionais para formação técnica e inserção no mercado de trabalho”, declarou.

Os estudantes Gustavo Douglas e Sabrina Luciana expressaram suas expectativas em relação à instituição e a oportunidade de aprender mais.

“Quero aprender bastante com o Instituto Mirim e contribuir com o futuro deste projeto. Levar o nome do Instituto Mirim mais para frente no mercado de trabalho”, disse Gustavo Douglas, de 15 anos, morador do Coophavila II.

Já Sabrina Luciana, de 15 anos, moradora no Jardim Presidente, espera ter melhores oportunidades. “Eu quero melhorar, crescer, ter um bom emprego e mais experiência”, afirmou.

E esta é a missão do Instituto Mirim de Campo Grande. Inaugurado em 1984, o instituto contribui na formação de cerca de 23 mil jovens em Campo Grande. Oportunizando a capacitação profissional a diversos estudantes, diminuindo a desigualdade social e econômica. As ações são organizadas de forma a promover a integralidade no atendimento ao jovem e às famílias, e a ampliação ao mercado de trabalho.

