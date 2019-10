Empresário Antonio Farias, o "Baiano", morre após sofrer acidente de carro em MG

Baiano era casado com Roseli Marla Giordano Santos, com quem teve três filhos: Marco Antônio, Gustavo e Filipe Giordano Farias Santos, e sete netos. - (Foto: Divulgação)

O empresário Antonio Farias Santos, conhecido popularmente como Baiano, faleceu nesta segunda-feira (14), em acidente de carro no interior de Minas Gerais.

A informação repassada por familiares é que Antonio estava em sua casa de veraneio no município de Prado, Bahia, onde tinha um bugue. E após ter passado o feriado com amigos, resolveu trazer o veículo para Campo Grande (2.061 km de Prado), com a intenção de aproveitar momentos com os netos. No trajeto de retorno, quando passava pelo o estado de Minas Gerais, caiu em uma ribanceira, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante o retorno, Baiano estava sozinho e a esposa estava em Campo Grande, onde se recuperava de uma lesão.

Baiano nasceu em Ibicaraí, na Bahia, em 12 de abril de 1954 e tinha 65 anos, além de empresário, era veterinário e já presidiu a Fundação Lowtons de Educação e Cultura (Funlec). Como corretor e imobiliarista, foi um dos Idealizadores do empreendimento Terras do Golfe em Campo Grande. Era casado com Roseli Marla Giordano Santos, com quem teve três filhos: Marco Antônio, Gustavo e Filipe Giordano Farias Santos, três noras e sete netos.