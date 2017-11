Empresariado comemora investimentos do Governo nas principais avenidas de Dourados

Recursos de R$ 36 milhões provenientes do Fundersul asseguram a recuperação das vias, melhorando o acesso e contribuindo para fomentar o comércio por toda a região.

Campo Grande (MS) – A revitalização da avenida Marcelino Pires, cartão-postal de Dourados, animou empresários tradicionais do município que há anos aguardavam pelas obras. Eles avaliam a intervenção como um socorro do Estado às vias do município, que revelam estar em péssimas condições, e apostam que as melhorias irão refletir diretamente na valorização dos comércios. Os investimentos do Governo na recuperação do quadrilátero formado pelas principais avenidas chegam a R$ 36 milhões.

Na semana passada, foi homologado o resultado da licitação para início dos trabalhos na via que dá acesso à entrada da cidade. A obra conta com recursos de R$ 11,3 milhões oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul) e prevê melhorias nos 7,4 quilômetros de extensão da pista.

“É uma obra muito importante para nós, comerciantes de Dourados, repagina a cidade, dá um ar de crescimento, de valorização e até o nosso comércio vai ser valorizado porque as pessoas passam a acreditar mais na nossa cidade e na nossa região”, afirma o empresário Osmar Rodrigues.

“Nós sabemos que a responsabilidade de recuperar vias do município é da Prefeitura, mas quero parabenizar o Governo do Estado por estar socorrendo o município de Dourados nesse momento de muitas dificuldades”, comenta, ao agradecer em nome dos comerciantes pelo empenho do Governo na execução e de lideranças como o deputado federal Geraldo Rezende em idealizar a obra que, de acordo com ele, “é um sonho de todos” na região.

“A notícia do recapeamento das principais avenidas veio em boa hora, nós comerciantes aqui da Marcelino Pires aguardávamos há bastante tempo”, declara o empresário Walter Alegretti.

O também empresário Nelson Eduardo Brant lembra a importância comercial da via. “Todo mundo que entra em Dourados passa por essa avenida. E ela também é de suma importância para a atividade comercial da cidade, todo o comércio está envolvido com a avenida Marcelino Pires. O recapeamento dela é algo aguardado há muito tempo pelos comerciantes e por toda a população de Dourados, então, eu acho que vai ser uma obra muito importante”, destaca.

Maior eficácia

Para o empresário Laércio Pereira dos Santos, a revitalização da avenida representa uma solução mais eficaz para os problemas da pista. “Não adianta mais o que já foi feito por muitos em tempos passados com tapa-buraco, porque isso resolve paliativamente e isso aí só vai postergando o problema”, enfatiza.

Ele lembra que as intervenções que irão beneficiar o comércio e os clientes se estenderão a toda a população do município e arredores. “O recapeamento da Marcelino Pires é de suma importância não só para o comércio e sim para toda Dourados. A avenida é uma via de acesso da entrada da cidade, é o nosso cartão de visita. E Dourados é uma cidade polo que integra 33 municípios”, observa. “Parabéns por essa iniciativa, que nós precisamos muito e há muito tempo estávamos esperando por essa ação aqui”, completa.

Projeto integrado

“Nós empresários ficamos muito felizes com essa notícia, como já foi recapeado, revitalizada a Hayel Bon Faker, é a mesma coisa que vai acontecer agora com a Marcelino Pires. Estamos também ansiosos esperando que isso aconteça nas outras duas ruas principais de Dourados que é a Weimar Gonçalves Torres e a Joaquim Teixeira Alves”, detalha Cleuza Zornitta, sobre outros investimentos estaduais nas vias do município.

Além da licitação publicada na semana passada, estão em fase de análise de propostas a revitalização das avenidas Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves. Assim que contratadas as empresas, terão início as obras que formam um quadrilátero dos principais acessos do município. A quarta via da lista é a Hayel Bon Faker, que já recebeu obras de recapeamento em parte de sua extensão. O trecho restante dela está em estudo entre Governo do Estado e Prefeitura, para análise da viabilidade da reestruturação da via com adequação da capacidade de tráfego e ampliação da faixa de rolamento.

Ao todo são R$ 36 milhões somente na revitalização dessas vias, sem mencionar convênio com a prefeitura para reparos emergenciais. “Esse up que o Governo do Estado está dando, injetando esse dinheiro, ajudando o município nesse recapeamento vai ser muito importante para Dourados”, acrescenta Cleuza Zornitta.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Divulgação