Empresa revela drone do tamanho da palma da mão desenvolvido para forças armadas dos EUA

A fabricante de drones AeroVironment revelou nesta terça-feira um drone de quatro rotores voltado à vigilância que pode ser lançado da palma da mão e carregado em uma pequena bolsa.

O pequeno tamanho e a simplicidade de operação permitem que seja utilizado por soldados, oferecendo a esquadrões e outras unidades militares menores o tipo de capacidade de vigilância antes reservada para grandes equipes militares, onde drones são operados por especialistas.

A AeroVironment informou que entregou 20 das aeronaves espiãs não tripuladas de 140 gramas ao seu primeiro cliente do governo dos Estados Unidos em abril. A companhia não revelou qual agência governamental comprou os drones, mas a Aviation Week revelou no ano passado que a AeroVironment estava desenvolvendo protótipos para o exército norte-americano.

Segundo a AeroVironment, o drone se beneficiou de avanços tecnológicos alcançados no desenvolvimento do seu drone Nano Hummingbird para a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA, na sigla em inglês), que é responsável por vários avanços tecnológicos e científicos usados por militares.

Kirk Flittie, vice-presidente da AeroVironment e responsável pelos sistemas de aeronaves não tripuladas declarou que o drone espião é "designado para ser usado por seu operador para que possa ser montado em menos de um minuto".

A aeronave, que foi projetada para as missões de inteligência e reconhecimento, pode transmitir imagens e vídeos de alta resolução durante o dia ou noite. O drone pode voar com velocidade de 35 quilometros por hora, tem alcance de mais de um quilometro, e tem baterias para ficar no ar por cerca de 15 minutos, disse a declaração.

