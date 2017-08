Empresa recorre após ser acusada de dar choques e queimar animais em rodeio no RJ

A empresa Proson Eventos recorreu da sentença da 2ª Vara Cível de Volta Redonda (RJ) que a condenou como uma das responsáveis pela organização da 21ª Festa do Peão de Boiadeiro, realizada em abril de 2010, por supostos maus tratos aos animais usados no rodeio. Segundo o Ministério Público Estadual, os animais eram queimados com pontas de cigarro e levavam choques antes de serem soltos na arena. A multa imposta a título de danos morais coletivos, é de R$ 100 mil reais.

"A empresa Proson Eventos, ante a sentença proferida apresentou o recurso cabível, pois, entende que não existe prova cabal sobre os supostos maus tratos, assim como, de que os atos praticados pelos peões contratados pela empresa Kavallus Empreendimentos, são de responsabilidade exclusiva desta empresa, não sendo cabível a condenação em face da Proson Eventos, por atos que em momento algum praticou", afirma a direção da Proson.

O recurso foi apresentado, segundo a empresa, ao Tribunal de Justiça do Rio. O processo ainda aguarda julgamento.

A ação foi movida pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Volta Redonda, contra as empresas Kavallus Empreendimentos Artísticos LTDA e Proson Agência de Viagens, Turismo e Eventos LTDA. De acordo com a ação, a organizadora Proson contratou a Kavallus para promover o rodeio durante o evento.

No inquérito civil nº 54/2011, apurou-se que 'os animais foram torturados e maltratados com choques elétricos e queimaduras por pontas de cigarro'.

Em nota, a Proson revela indignação com a condenação. "Desde o primeiro show realizado na cidade de Volta Redonda, o público reconhece os eventos da Proson Eventos como garantia de boa organização, pontualidade, e segurança. Esses eventos são esperados ansiosamente pelo público durante o ano inteiro, pois já fazem parte do calendário anual da empresa, como marcas registradas."

Segundo a empresa, 'o processo foi enviado para um grupo de sentença, ou seja, o magistrado que julgou o caso não participou da instrução processual, e, apesar de inexistir prova concreta sobre os maus tratos, fora proferida sentença de 1ª instância, condenando as rés solidariamente ao pagamento de danos ambientais, tomando por base uma verdadeira miscelânea de informações sobre eventos realizados entre os anos de 2010 e 2012, inclusive, em outros municípios sem qualquer participação da Proson Eventos e nem da Kavallus'.

"Para firmar entendimento o magistrado que proferiu a sentença se baseou pelo depoimento prestado pelos ativistas que invadiram o evento de 2010 e flagrantemente odeiam rodeios, pois, ao longo do inquérito civil que apurou as supostas práticas de maus tratos, foram juntados vários panfletos espalhados pelos ativistas, declarando seu ódio pelas empresas que organizam rodeios, logo, tais depoimentos estão eivados de vícios e mentiras, sem qualquer prova cabal sobre a suposta prática de maus tratos."

Kavallus

"A Kavallus Empreendimentos Artísticos LTDA, conhecida como Companhia de Rodeio Tony Nascimento, é uma das maiores companhias de rodeios do país. Com mais de 25 anos de atuação e muito profissionalismo e respeito à profissão. Com participação em cinco novelas da Rede Globo de Televisão, Participou também em um filme Inglês de divulgação Britânica, no comercial da cerveja Brahma com o Campeão Mundial de rodeio Guilherme Marchi e está frequentemente em matérias de jornais, revistas e TVs do Brasil.

Deve se destacar que o ocorrido em Volta Redonda no ano de 2010, não condiz com o que fora falado no curso do processo.

Importante informar que o caso encontra se em sede de recurso onde ocorrerá nova apreciação do caso uma vez que o discurso da acusação feita por ONGs ativistas e radicais foi reproduzido sem o devido cuidado e bom senso. Onde objetivará o cancelamento desta primeira decisão, cancelando e afastando também esta acusação inverídica.

Saibam todos que parte da acusação inicial já fora julgada descabida, não havendo a condenação conforme pedido. Entretanto ainda sofre a empresa Kavallus empreendimentos, pois ao analisar as provas do processo fica claro que nada daquelas barbarias aconteceram na apresentação da nossa equipe. A não demonstra o manuseio do gado no curral.

A Kavallus Empreendimentos Artísticos LTDA. Foi vítima de uma perseguição e acusação coberta de impropriedades visíveis. As quais serão corrigidas pelo Tribunal, onde se restabelecerá a Justiça neste caso.

Companhia que participou de Barretos/SP 2015/2016 com touros consagrados como Rolex, Xandô, Saqueador, Ponto Final e Celebridade e cavalos como Ressaca, Osaka, Máscara, Android, Havana e a égua Atrevida que conquistou a fivela de melhor animal, se tornando Bicampeã como melhor animal de Barretos.

A equipe Tony Nascimento é Detentora no Brasil da chancela para realização de Rodeios Internacionais pela International Pro Rodeo -IPR composta por representantes e competidores de vários países.

E com o seu campeonato próprio , a Copa Tony Nascimento de Rodeio a Copa dos 3 Estados, que classifica os melhores competidores para a grande final que acontece em Barretos-SP, que é realizada CNAR (Confederação Nacional de Rodeio)."

