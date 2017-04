Empresa júnior do curso da Uems integra campanha para impactar negócios locais de Dourados

Dourados (MS) – Acadêmicos do curso de Engenharia Física da Unievrsidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) criaram em março a empresa Jr JEF Consultoria Tecnológica, e passaram a integrar desde quinta-feira (6) a iniciativa denominada Movimento das Empresas Juniores (MEJ) que visa impactar os negócios locais no município.

De acordo com a Federação de Empresas Juniores do Mato Grosso do Sul (Fejems) no Estado, o movimento conta com 29 empresas com mais de 500 empresários juniores, em 3 universidades situadas em mais de 4 cidades.

Em Dourados, o MEJ vem crescendo a cada ano, com 10 empresas juniores, e mais duas iniciativas, ela é considerada, juntamente com Campo Grande, polo do empreendedorismo universitário no Mato Grosso do Sul.

O acadêmico Cássio Sawada, do 4º Engenharia Física da Uems, presidente da JEF, informa que a participação nessa iniciativa “é importante para a formação dos acadêmicos, uma vez que todos podem vincular as matérias vistas em sala de aula aos procedimentos práticos de rotina em empresas”. Para ele, o contato direto com estas mesmas empresas também proporciona um aprendizado mais efetivo além das teorias que os alunos aprendem na sala de aula.

O que é uma Empresa Junior?

As empresas juniores são associações civis formadas por acadêmicos que buscam aplicar na prática o que aprendem todos os dias em sala de aula. Esses universitários contam ainda com a orientação de um professor da área durante a execução de serviços e consultorias, o que garantem a qualidade dos projetos.

A atuação da empresa júnior se dá por meio da execução de projetos de mesma qualidade, se diferenciando apenas pelo valor bem abaixo do valor de mercado, proporcionando aos alunos a oportunidade de colocar em prática os aprendizados de sala de aula e saírem com experiência para o mercado de trabalho, sendo profissionais diferenciados. O faturamento é direcionado exclusivamente para a gestão da empresa e também para o reinvestimento nos próprios membros por meio de capacitações, treinamentos, eventos e cursos.

Campanha Contrate uma Empresa Junior

Na semana do dia 6 ao dia 12 abril, universitários de todo o país se mobilizam nas redes sociais em uma campanha para cumprir o desafio “O que é uma Empresa Júnior?”. Através de vídeos com influenciadores digitais, eles pretendem tornar o Movimento Empresa Júnior mais conhecido e compartilhar suas experiências nele.

Toda essa mobilização faz parte da campanha “Contrate uma Empresa Júnior”, que pretende impactar ainda mais os micro e pequenos empresários locais. Ela traz como principal produto a plataforma “Empresa Júnior Consultoria”, um e-commerce que reúne em sua base de dados os serviços prestados por empresas juniores de todo país, onde qualquer pessoa interessada pode acessar, conhecer e contratar empresas juniores de diversas áreas.

A campanha conta com grandes apoiadores dessa estratégia de fomento a educação e ao mercado empreendedor, dentre eles, temos organizações de diversas áreas, como o Sebrae, a Endeavor, a DMRH & Cia de Talentos, Aliança Empreendedora, Globo, Anjos do Brasil, além do próprio Ministério da Educação (MEC).

Para saber mais, acesse este link e, também, a fanpage da empresa jr. dos acadêmicos de Engenharia Física da Uems – JEF Consultoria Tecnológica.

Rubens Urue – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

