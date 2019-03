Empresa de publicidade irá comecializar mídia nas lojas do Grupo Pão de Açúcar em MS

No Mato Grosso do Sul, o grupo conta com 3 unidades do Extra, 1 do Pão de Açúcar e 2 lojas do Assaí Atacadista - Divulgação

A Vis Market anunciou parceria com o Grupo Pão de Açúcar (GPA), maior grupo varejista e de distribuição do país, para a comercialização de mídia nas lojas da companhia no Mato Grosso do Sul. No estado, a companhia está presente com as redes Extra, Assaí e Pão de Açúcar.

O anuncio foi feito nesta sexta-feira (22.03), em um café da manhã no Hotel Deville Prime, com a presença de membros da diretoria do Grupo Pão de Açúcar – maior grupo varejista e de distribuição do país, com mais de 2 mil pontos de venda em todas as regiões. O evento contou com o apoio do Sindicato das Agências de Propaganda de Mato Grosso do Sul (Sinapro).

De acordo com key account de mídia do GPA, Emanuelle Carvalho, a Vis Market vem com a proposta de regionalização da mídia do grupo, saindo do eixo Rio - São Paulo, e oferece grandes oportunidades de negócios para os anunciantes sul-mato-grossenses.

"O formato da Vis Market oferta o ciclo completo da mídia, desde a produção até a retirada do material, com comodidade e por um valor acessível ao anunciante. As propostas são totalmente personalizadas e nossa intenção é fortalecer as marcas regionais e entregar resultados positivos com foco do público local", explicou Emanuelle.

Cerca de 1,6 bilhão de pessoas passam por ano pelas lojas do GPA em todo o Brasil. No Mato Grosso do Sul, o grupo conta com 3 unidades do Extra, 1 do Pão de Açúcar e 2 lojas do Assaí Atacadista, com cerca de onze espaços de mídia disponíveis em cada uma, além de possibilidades de campanhas adaptadas às necessidades de cada cliente.

O evento de lançamento contou com a presença de representantes de empresas, órgãos públicos, agências de publicidade e veículos de comunicação da região. Mais informações pelo e-mailrodrigo@vismarket.com.br ou pelo telefone (67) 98190-0027 (Rodrigo Perez).