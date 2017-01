Empresa de produtos de saúde busca distribuidores e pontos de venda no Centro-Oeste

A Aya Tech, startup brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de produtos de saúde e bem estar com nanotecnologia, abre cadastramento de distribuidores e pontos de venda nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O objetivo, além de aumentar o alcance de sua inovadora linha de biorepelentes aplicáveis em roupas e superfícies para combate aos mosquitos da dengue, zika virus, febre amarela e chikungunya, entre outros insetos e infestações, é capilarizar a presença da empresa fora do eixo Sudeste-Sul.

“Mais de 90% dos nossos pontos de venda estão em São Paulo, entre lojas físicas, drogarias e a rede de artigos esportivos Decathlon, mas há falta de distribuidores em outras regiões do País”, afirma Fernanda Checchinato, pesquisadora graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado e mestrado em instituições brasileiras e francesas, e CEO da Aya Tech.

Com a iniciativa, a empresa pretende captar algumas centenas de novos canais, entre distribuidores e redes de supermercados, drogarias e livrarias. A política de canais da Aya Tech é estruturada em preços diferenciados por quantidade, com ações extras de suporte e apoio aos distribuidores.

Interessados em fazer parte da rede de canais dos biorepelentes para tecidos e superfícies Aya Tech podem entrar em contato com a empresa através do telefone (11) 2808-1246 ou email [email protected]

Sobre a Aya Tech

A Aya Tech é uma empresa brasileira de alta tecnologia focada no desenvolvimento de produtos, científica e mercadologicamente, inovadores para as áreas de saúde e bem estar - a exemplo da linha de biorepelentes de superfície, a base de água, sem solventes e atóxicos para humanos, animais e meio ambiente, para proteção contra mosquitos da dengue, zica virus e Chicungunya, entre outros insetos. Por meio de análises criteriosas sobre parâmetros de qualidade e eficiência em P&D, a Aya Tech dispõe de avançada infraestrutura, com unidade fabril em São Paulo e rede de canais a nível nacional. Na web, está em www.aya-tech.com.br

