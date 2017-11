Empresa de lácteos abre oportunidade para promotor de vendas em Campo Grande

Danone contrata promotor de vendas - Reprodução

Por meio de um processo seletivo inovador realizado em um aplicativo que faz uso de inteligência de dados (big data) e gameficação, a Danone, empresa global do ramo de alimentos presente em mais de 120 países, está buscando candidatos ao cargo de promotor de vendas que irão atuar em supermercados e outros estabelecimentos de Campo Grande.

Entre as atribuições do cargo de promotor de vendas estão a disposição de produtos nos estabelecimentos comerciais de acordo com critérios estabelecidos pela empresa, além da solicitação e recebimento de pedidos e negociação com encarregados.

Para concorrer, é preciso acessar o link https://taqe.app.link/danone_campo_grande e baixar o aplicativo TAQE, por meio do qual todo processo de recrutamento será realizado. As inscrições vão até segunda-feira, 13 de novembro. É necessário que os candidatos sejam maiores de 18 anos, tenham ensino médio completo e experiência anterior como promotores de vendas em empresas de ramo alimentício. Além disso, é desejável conhecimento sobre o sistema FIFO/PEPS.

O salário é composto por remuneração fixa de R$ 1.150,00 e comissão. Ajuda de custo para locomoção, ticket refeição e alimentação, seguro saúde, convênio com farmácia, assistência odontológica e seguro de vida estão incluídos entre os benefícios oferecidos.

Sobre o TAQE

O aplicativo é uma criação conjunta de experientes empreendedores e especialistas em áreas como recursos humanos, comunicação digital e tecnologia. Disponível no Google Play e na App Store, TAQE oferece aulas interativas que abordam temas como propósito de vida, busca pelo emprego e outros assuntos diretamente relacionados às atividades de trabalho.

Sobre a Danone

O Grupo Danone tem como missão levar saúde por meio da alimentação ao maior número de pessoas e tem como valores: Humanismo, Abertura, Proximidade e Entusiasmo. É um dos líderes mundiais no setor de alimentos e tem quatro divisões de negócio: Produtos Lácteos Frescos, Early Life Nutrition, Nutrição Especializada e Águas.