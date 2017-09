Empresa de cosméticos brasileira participa da 13ª edição da Beauty Fair

A Vult Cosmética, uma empresa 100% brasileira e com mais de 40.000 pontos de vendas em todo o território nacional, participa da 13ª edição da Beauty Fair, que acontece entre os dias 9 e 12 de setembro de 2017, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com participação sempre presente e expressiva desde a primeira edição do evento, a Vult vem ao longo de todos estes anos conquistando cada vez mais reconhecimento e crescimento sólido, oferecendo ao público produtos inovadores, modernos e acessíveis.

Em um estande sofisticado e atraente que ocupa uma área de aproximadamente 300 m2, a marca apresentará ao público, convidados e imprensa, todos os lançamentos de make-up e nails para as temporadas 2017/18, entre eles a coleção de LIP BUTTERS.

Cada vez mais conectada com as grandes tendências mundiais, sejam elas, sociais, de mercado e de moda, no evento a Vult também apresentará sua nova campanha intitulada, “VULT, VOCÊ DO SEU JEITO”. Esta nova campanha revela uma marca que assume seu lado cheio de atitude, dando forma, cor e voz ao empoderamento de todos os gêneros, jeitos e estilos.

Como em todos os anos, nesta edição da feira, a marca promete causar buxixo trazendo para o seu estande os atores globais FIUK e CAIO CASTRO, além de digitais influencers estreladas e referência no universo da moda e beleza.

SERVIÇO:

VULT COSMÉTICA NA BEAUTY FAIR 2017

EXPO CENTER NORTE

Data: 9 a 12 de setembro/2017

Localização: Rua I5, Estande 434

