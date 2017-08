Secretário de Desenvolvimento Econômico visitou empreendimentos industriais de Sidrolândia

As demandas da classe empresarial de Sidrolândia estiveram no foco da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) nesta quinta-feira (31.8). O secretário da pasta, Jaime Verruck, conversou com empresários locais e visitou empreendimentos industriais com grande potencial econômico instalados no município.

Acompanhado do presidente da Federação da Indústria de MS (Fiems), Sérgio Longen, e do deputado estadual, Paulo Corrêa, Verruck pode ver de perto o potencial de crescimento do município que é que mais cresceu em termos populacionais no último ano.

“Queremos fazer uma regularidade de oferta de produtos para conseguir desenvolver as cidades com potencial. Essas reuniões são produtivas para poder encaminhar demandas que vem do interior e que precisam do nosso apoio para sair do papel”, destacou o secretário.

O grupo foi recebido pelo prefeito, Marcelo Ascoli, que destacou as potencialidades e investimentos do município, principalmente a participação no agronegócio e na agricultura familiar. “Temos o governo como propulsor do desenvolvimento e esse é um dia marcante e produtivo para Sidrolândia”.

Com mais de 30 indústrias instaladas por lá, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Sidrolândia, Elaine Brito, destacou que são eventos como esse que ajudam a agilizar o processo de crescimento das cidades, ainda mais Sidrolândia que se estaca em nível estadual, em seu processo de industrialização.

Empresas

Entre os destaques econômicos de Sidrolândia estão duas cooperativas de grãos, a Coamo e a Alfa, que recebem apoio estadual por meio do Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo em Mato Grosso do Sul (Procoop) – ação de fomento às cooperativas lançada neste ano pelo Governo do Estado, por meio da Semagro.

A Coamo está em fase final de construção de um armazém no município com capacidade para 66 mil toneladas e investimento de R$ 50 milhões. O gerente da unidade, Walmir Flávio Rilter, afirma que as obras começaram em janeiro e a previsão é de que sejam inauguradas em novembro, junto com a unidade de Itaporã. A empresa tem 13 plantas no Estado e previsão de expandir já nos próximos anos.

Farelo de Soja

A Rio Pardo Bioenergia retomou as atividades em abril deste ano após férias coletivas e hoje atua com capacidade de produção de 100 toneladas de soja por dia de farelo de soja. A unidade já tem previsão de expandir para 300 toneladas em março, após investimento de R$ 35 milhões.

O empresário Osvaldo Neves de Aguiar, explica que ainda há planejamento para aumentar a produção para 700 toneladas dia em junho, após aporte de mais R$ 35 milhões. Na unidade, que é a 4° unidade do país deste tipo, é produzido farelo de SPC (concentrado de soja), e a previsão é de que comece a exportar em setembro. Do total produzido, 80% vai para exportação e 20% fica no consumo interno, que é usado na fabricação de ração.

“Nosso produto vai para fora com alto valor agregado. Acredito que é uma tendência, o Brasil tem que evoluir, e exportar produtos finais ao invés de grãos”. Hoje são gerados 60 empregos diretos, e outras 50 vagas devem ser abertas no ano que vem.

Frigorífico

Está em fase final de instalação no município, o frigorífico Balbino que terá capacidade para abater mil cabeças de gado por dia, gerando 300 empregos diretos. A unidade ainda pode ampliar para 600 funcionários quando começar o processo de desossa.

Um dos gargalos para que o frigorífico saia do papel é uma estrada de três quilômetros que ligue a planta ao cento industrial do município, por onde devem passar 100 caminhões por dia.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, o município e a empresa se comprometeram a elaborar um projeto e entregar ao governo para viabilizar recursos e ajudar a estruturar a estrada.

