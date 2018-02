HVM Incorporações conclui e entrega Belvedere Residence antes do prazo contratual

O empreendimento, que começou a ser construído em janeiro de 2015 com previsão de entrega para maio de 2018, ficou pronto com oito meses de antecedência e as chaves dos apartamentos e as áreas comuns estão sendo entregues desde setembro de 2017 - Foto: Bianca Bianchi



A HVM Incorporações realizou nesta última quinta-feira (22) a entrega oficial do Belvedere Residence para clientes, parceiros e imprensa. O empreendimento, que começou a ser construído em janeiro de 2015 com previsão de entrega para maio de 2018, ficou pronto com oito meses de antecedência e as chaves dos apartamentos e as áreas comuns estão sendo entregues desde setembro de 2017.

Visão Panorâmica

Localizado em uma área com 18 mil m2 no bairro Jardim Seminário, o empreendimento é 100% residencial, composto por duas torres de 16 andares cada uma. No total, são 250 apartamentos de até 78m2 de área privativa, com opção de 2 ou 3 quartos, ambos com suíte.





Edson, Fernanda e Lílian

A área de lazer contempla complexo de piscinas (piscina de borda infinita, piscina de biribol, piscina com raia e piscina infantil), academia de ginástica, espaço fitness mulher, sala de jogos, brinquedoteca, sala de estudos, salões de festas, espaço gourmet, quadra de esportes e playground. Todas as áreas comuns são entregues equipadas e mobiliadas.





Celso e Thayara

O residencial se destaca pelo paisagismo inspirado em árvores nativas, como ipês, buritis, palmeiras, além de árvores frutíferas como guavireiras, jaboticabeiras e pitangueiras, que proporcionarão sombra e qualidade de vida, além da bela paisagem.

Rodolfo Luiz

Tecnologia a favor do meio ambiente

A sustentabilidade é um fator de grande importância para a HVM Incorporações, que equipou os apartamentos com aquecimento a gás para chuveiros e churrasqueira ecológica nas sacadas de todas as unidades, o que dispensa uso de carvão.





Rodolfo Holsback e Rodolfo Luiz

Além disso, os jardins receberam sistema automatizado de irrigação, para funcionar somente durante a madrugada, e com sensores de chuva para evitar desperdício. Todas as áreas de uso comum receberam iluminação com lâmpadas de LED, mais econômicas e eficientes.

Rodolfo Holsback

A HVM Incorporações tem o compromisso de fazer sempre o melhor, de pensar no futuro e de cuidar do meio em que vive. Isso lhe rendeu certificações de alta qualidade na construção civil e alta qualidade ambiental, como ISO 9001 e Selo AQUA-HQE.

A HVM

Raphael e Suzane - Clientes

A HVM Incorporações é uma empresa de Campo Grande e que valoriza suas raízes. Movimenta a economia local, traz desenvolvimento para a cidade e investe nos profissionais daqui.

Jovem e arrojada, a incorporadora elabora seus projetos para atender um público diferenciado, que tem o desejo viver com qualidade.

Equipe HVM

O Belvedere Residence é o seu primeiro empreendimento da empresa e ele chama atenção pela qualidade no acabamento e pela área de lazer completa integrada ao paisagismo. Recentemente, outro empreendimento da incorporadora foi destaque: o Vertigo Premium Studios, que teve todas suas unidades comercializadas em apenas 12 dias.