Empreendimento do setor atacarejo garante empregos e movimento da economia na Capital

Com a geração de 220 empregos diretos e mais de 100 indiretos, além de investimentos na ordem de 35 milhões de reais, Campo Grande recebe mais uma unidade da Rede Atacadista do setor de supermercado, no bairro Coronel Antonino.

A inauguração do empreendimento é fruto de parceria entre os poderes público e privado, e é considerado pelo governador Reinaldo Azambuja uma oportunidade importante para a geração de emprego, renda e movimento da economia local, principalmente em um momento considerado crítico para as finanças do país.

Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira, responsável pela rede Fort Atacadista, atribui a abertura da sexta loja em Campo Grande ao empenho do setor empresarial, que tem buscado de forma criativa driblar as dificuldades econômicas. O grupo possui atualmente de 61 unidades de negócios e conta atualmente com 12 mil colaboradores.

A rede que comercializa produtos alimentícios e não alimentícios, do setor atacarejo – reunindo as duas formas tradicionais do comércio: atacado e varejo – espera cem mil clientes por mês na nova unidade.

A inauguração oficial contou com a presença da população e de diversas autoridades, e foi realizada nessa quarta-feira, 26 de julho.

