“Empatia” reforça primeira dama Fátima Azambuja sobre campanha de natal para arrecadar brinquedos

Em quatro edições, 80 instituições foram beneficiadas com mais de 38 mil brinquedos

Campo Grande (MS) – Madrinha da campanha de natal dos servidores públicos estaduais, “Divida a Brincadeira”, a primeira dama do Estado, Fátima Azambuja reforça princípios como empatia, amor, respeito e solidariedade ao falar da iniciativa que está na 5° edição e já contabiliza mais de 38 mil brinquedos e 80 instituições beneficiadas.

“Às vezes as pessoas até perguntam, mas por que campanha? Que bom seria se a gente não precisasse, se as coisas acontecessem naturalmente, mas até que isso não seja assim, a gente precisa dessas campanhas que são importantes, porque é através delas que a gente consegue olhar ao nosso lado e ver as necessidades do nosso próximo”, pontua.

O envolvimento dos servidores estaduais na realização das ações sociais promovidas pelo Governo do Estado é fundamental no processo de fortalecimento e disseminação desses valores não só no serviço público, mas em toda a sociedade, afirma. “Todos os anos a gente tem um esforço muito grande dos servidores. Seja na campanha do agasalho, de saúde, ou de brinquedos. O mais bacana é que toda a sociedade acaba participando. Temos vários parceiros que todo ano nos ajudam, e também entendem a importância da entrega de um brinquedo para uma criança que às vezes passa em branco o natal”.

Recordando entregas das quais participou em edições anteriores da campanha, a primeira dama do Estado reflete sobre a realidade de muitas famílias, mas também da importância de preservar essa magia nas crianças de comunidades carentes. “Às vezes a criança até acredita no Papai Noel. Mas como as vezes esse presente não chega devido a realidade das famílias, ela acaba desacreditando”.

Com muitas caixas de coleta já espalhadas pela cidade, Fátima reforça o convite para a iniciativa da qual é madrinha, mas que depende da mobilização de todos para que o objetivo seja alcançado. “É de fundamental importância as pessoas aderirem, e compartilharem conosco esse carinho da entrega, esse gesto que aquece o coração de quem doa, e também dessas crianças”, finaliza.

Lançamento

Crianças, música, teatro, poesia, presentes, e a presença do Papai Noel trouxeram um pouco da magia do natal para o lançamento da campanha Divida a Brincadeira na última quinta-feira (7.11) na Governadoria.

Mas para que a ação fique completa, e atinja o objetivo de transformar um simples gesto, na alegria de uma criança, as caixas de coleta nas secretarias estaduais, fundações e autarquias precisam ficar cheias até o dia 10 de dezembro, data de encerramento da ação.

Idealizadores da ação que está na 5° edição

“Em quatro anos conseguimos transformar mais de 38 mil brinquedos em sorrisos. Isso não tem preço! E mais uma vez contamos com a doação dos nossos servidores e de toda a sociedade. Não vamos lançar meta, mas queremos que reflitam quantos sorrisos cabem no seu coração?”, declarou o secretário especial do Governo do Estado e idealizador da ação ao lado da primeira dama, Carlos Alberto de Assis.

Campanha Divida a Brincadeira

Coleta: Secretarias, fundações, autarquias e instituições parceiras

Arrecadação: 7 de novembro a 10 de dezembro

Quer ajudar: 3318-1149

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação de MS

Fotos: Chico Ribeiro