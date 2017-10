Empate de 1x1 no Fla-Flu foi mau resultado para os dois times

O empate de 1 x 1 no Fla-Flu, no feriado desta quinta-feira (12), no Maracanã, não foi um bom resultado para os dois times na série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo permaneceu no 7º lugar, fora do G6 da Libertadores, com 40 pontos, o que causou protestos da torcida no fim do jogo, com gritos de time sem vergonha, enquanto o Fluminense continuou próximo da zona de rebaixamento, com 32 pontos, um a mais que o São Paulo, primeiro do Z4, com 31.

Na próxima rodada, o Flamengo vai a Santa Catarina, enfrentar a Chapecoense, no domingo (15), e o Fluminense joga no Rio de Janeiro com o Avaí, no mesmo dia. A liderança do campeonato continua com o Corinthians, que venceu em casa o Coritiba por 3 x1 e agora soma 58 pontos, dez a mais que o Santos, segundo colocado, com 48, após empatar com a Ponte Preta em 1x1.

O terceiro é o Cruzeiro, com 47, que derrotou o São Paulo por 1x0 e o Grêmio é o 4º, com 46, após perder para o Cruzeiro por 1x0, em Porto Alegre. Na zona de rebaixamento, estão: São Paulo (17º), 31 pontos; Avaí (18º), 30; Coritiba (19º), 28 e Atlético-GO (20º), 26.

A próxima rodada (28ª) terá os seguintes jogos: sábado (14): Vasco x Botafogo e São Paulo x Atlético PR; domingo (15): Fluminense x Avaí; Sport x Atlético MG; Atlético GO x Palmeiras Chapecoense x Flamengo; Coritiba x Grêmio; Bahia x Corinthians e Santos x Vitória. Em jogo antecipado desta rodada, no dia 7 deste mês, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 2x1.

