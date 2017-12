Emocionados, servidores encerram ciclo profissional no Estado com homenagens

Campo Grande (MS) – “Estou verdadeiramente emocionado. Agradecido”, pontuou o servidor João Antônio de Oliveira que dos 35 anos de serviços prestados ao Governo de Estado na Secretaria de Educação, 32 foram prestados na mesma escola estadual, no Jardim Parati, em Campo Grande. A homenagem fez parte da última etapa da entrega dos Diplomas de Mérito Funcional em 2017, direcionada aos 842 servidores que se aposentaram no período de agosto a novembro de 2017.

João Antônio participou da formação de milhares de crianças incluindo personalidades políticas que ele lembrou com carinho como a vice-governadora Rose Modesto. Fez questão de agradecer a todos e dizer que deixou uma marca, um ensinamento em cada criança que passou pela EE Maestro Heitor Vila Lobos. “Imensamente feliz por chegar até aqui. Nunca pensei que chegaria à aposentadoria e hoje estar aqui, com saúde e feliz acima de tudo é uma grande conquista. Obrigado a todos vocês”, destacou.

Representando o governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, lembrou que a homenagem é uma forma simbólica, de agradecer por tantos anos de dedicação e prestação de serviços à população do Estado. “O diploma é um reconhecimento, mas acima de tudo um agradecimento do Governo do Mato Grosso do Sul a cada uma dessas pessoas que dedicou anos de sua vida profissional em prol do serviço público”.

Cozinheira por mais de 30 anos no Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad – Zedu, Maria Aparecida Gonçalves Lima, contou que por lá passaram gerações e que é muito agradecida a Deus por constantemente cruzar com pessoas que ela viu crescer. “Fui cozinheira da ala infantil por quase 30 anos. Fazia a papinha dos bebês, um trabalho que eu desenvolvia com tanto, mas tanto amor, que transbordava aquele carinho que eles tinham comigo” disse a aposentada com olhos marejados.

Sargento da Polícia Militar do município de Amambai, por 30 anos, Sebastião Marcos Meneghuetti, fez questão de vir a Campo Grande receber sua homenagem e declarou que agora terá mais tempo para os netos e para se dedicar à construção civil. “Encerro essa fase da minha vida com o sentimento de dever cumprido”, concluiu.

Servidora da Secretaria de Educação por mais de 30 anos, Nilda Aparecida Polizer Moreira, lembrou que o ato de servir ao público é também uma escolha e muitas vezes é preciso abdicar de outras tantas para que seja possível completar aquele ciclo. “É uma conquista chegar até aqui. Olho para traz e lembro de todas as escolhas que fiz, dos trabalhos que desenvolvi e fico feliz”, comemorou.

O evento realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, com objetivo de reconhecer, valorizar os colaboradores que dedicaram anos de trabalho ao serviço público e ao desenvolvimento do Estado, entregou 842 Diplomas de Mérito Funcional para os servidores públicos aposentados de 67 municípios. Por meio de parcerias, 48 brindes foram distribuídos aos aposentados.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella