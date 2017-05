Emoção marca homenagem de “Dia das Mães” para servidoras da SAD

Com o dia das mães se aproximando, começam as homenagens a elas que tem o dom de gerar vidas. Nesta sexta-feira (12.5), a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realizou uma manhã especial de homenagens às servidoras.

Cerca de 160 mulheres que atuam na SAD, Escola de Governo e Ageprev, foram recebidas com música, balões em formato de coração e rosas vermelhas. O cantor Jariston Lima animou as convidadas com músicas conhecidas no

cenário nacional. “Vida Cigana”, “Gostava tanto de você” e “Lenha” foram as primeiras canções antes do início das homenagens.

A versão de dias das mães da música “Trem bala” da compositora Ana Vilela, deu o tom das homenagens que viriam a seguir, assim como a fala emocionada do secretário: “Deus deu um dom especial a vocês, o de gerar vidas. A hora que entrei nesse lugar, e vi todas essas flores eu imaginei, minha mãe tinha razão, o dia de amanhã sempre é melhor! Olha meu jardim?! Quando eu podia sonhar em ter um dia como esse, de parabenizar tantas mães. Que Deus abençõe cada uma de vocês, feliz dia das mães” ressaltou Assis que, em seguida, entregou uma rosa para cada uma das mães presentes.

A espera da Lívia, Camila Dutra Mascarenhas, ficou emocionada com o seu primeiro dia das mães. “A mãe nasce quando descobre a gestação, a cada dia é uma novidade, uma emoção diferente. A homenagem de hoje foi muito emocionante, as músicas, as palavras, estou muito feliz” pontuou.

A prestadora de serviço, Maikely Roberto Souza, é mãe de duas crianças e foi homenageada não só pelo dia das mães, mas também pelo aniversário de 25 anos comemorado nesta sexta-feira. “Fiquei nervosa, mas ao mesmo tempo me senti especial” afirmou.

Responsável pela ação de dia das mães, a superintendente de Gestão de Pessoas, Maria Lucélia Lima, também foi surpreendida com as palavras do filho e músico Jariston Lima que dedicou a ela a canção “Como é grande o meu amor por você”. “Não tenho como expressar a felicidade, a emoção, a alegria e o amor que explode no coração de tanta emoção. Não esperava que esse momento fosse ser tão especial assim” afirmou.

Ao final da ação houve sorteio de prêmios e as pessoas presentes puderam visitar a feirinha de artesanato com diversas sugestões de presentes para o dia das mães.

Veja Também

Comentários