Emoção e troca de experiências marcam lançamento do programa a servidores aposentados da Agepen

Campo Grande (MS) – A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou, na manhã desta quinta-feira (10.5), o lançamento do Programa de Preparação e Acompanhamento da Aposentadoria, na Escola Penitenciária (Espen).

A solenidade de lançamento contou com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, diretoria da instituição, agentes penitenciários e servidores aposentados.

O projeto é executado pelo Núcleo de Atendimento Psicossocial ao Servidor da instituição, direcionado àqueles profissionais que estão em vias de se aposentar, ou seja, até um ano antes de se desligar da instituição.

Como parte das ações de valorização aos servidores penitenciários, o objetivo da ação é dar suporte e auxílio durante e após a aposentadoria, no intuito de realizar projetos pessoais que, muitas vezes, ficaram esquecidos durante o tempo de atividade funcional.

O trabalho é resultado também de experiências observadas e sugestões apontadas durante os encontros estaduais para servidores já aposentados, realizados pela agência penitenciária desde abril de 2016.

Durante a cerimônia, o diretor de Administração e Finanças (DAF) da Agepen e um dos idealizadores da iniciativa, Arnold Rosenacker, destacou que o objetivo principal do Programa é levar o servidor a refletir sobre os aspectos positivos e negativos da fase de aposentadoria, além de tratar da importância de se preparar para o futuro, esclarecer questões legais, conhecer seus direitos e decidir sobre o momento adequado para a aposentadoria.

Após 33 anos trabalhando na Agepen, a aposentada Maria Aparecida Pereira, compartilhou um pouco de sua experiência durante essa fase de transição. “Só paramos para observar tudo que passou após anos de trabalho quando a gente se aposenta mesmo, é nessa época que fazemos uma retrospectiva nos mínimos detalhes. E se você fez tudo com amor, responsabilidade e carinho, você só colhe o que é bom e a aposentadoria é o momento dessa colheita”, afirmou a servidora que já faz parte do grupo de aposentados da Agepen.

“Então cabe a cada um de nós se preparar, porque muitas coisas dependem de nós mesmos para ter mais qualidade de vida. Se você não cuidar, você acaba se isolando quando se aposenta, por isso é importante manter esse contato com os colegas de trabalho e participar de encontros como esses; não existe nada mais bonito que uma amizade”, disse emocionada.

Na ocasião, o titular da Sejusp parabenizou a iniciativa da agência penitenciária por preocupar-se com aqueles que são “o maior patrimônio da instituição” – os servidores. “Temos um tempo maior para refletir sobre as oportunidades e as conquistas de nossas vidas quando chegamos na aposentadoria. Precisamos pedir muita sabedoria a Deus para podermos compreender e ir para a casa com a sensação de dever cumprido, por isso se preparar para a aposentadoria é essencial também”, ressaltou, agradecendo a todos que cumpriram e ainda cumprem um papel importante no serviço público.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, frisou que o servidor penitenciário tem um grande desgaste durante sua carreira, além disso, grande parte dos profissionais atuam em regime de plantão e acabam convivendo mais com os colegas de trabalho do que com a própria família. “Quando vem a aposentadoria, os agentes perdem esse elo e aí vem a sensação de ter sido excluído. Por isso é necessário que aja um acompanhamento e reuniões frequentes que valorizem esses servidores”, complementou o dirigente.

Após o lançamento oficial do programa, os servidores inativos e os ativos prestes a se aposentar participaram do primeiro encontro que teve como tema “Voltando para Casa”. Posteriormente, as reuniões serão realizadas separadamente e terão dinâmicas e palestras motivacionais e informativas. A proposta é que, no futuro, após consolidada, a iniciativa também seja promovida com agentes penitenciários do interior.

Setor de Psicologia

Na oportunidade, também foi realizada a inauguração simbólica pelas autoridades do Setor de Psicologia do Núcleo de Atendimento Psicossocial ao Servidor da Agepen, instalado junto à estrutura da Escola Penitenciária (Espen).

O setor está em funcionamento há mais de um ano e tem entre as atribuições dispor aos servidores penitenciários o serviço de pronto atendimento psicológico, com orientação e aconselhamento, suporte emocional e encaminhamentos necessários;

A equipe de Psicologia também é responsável por promover programas e projetos que visem à integração social, bem como supervisionar e acompanhar pesquisas, campanhas e programas de prevenção de doenças e promoção da saúde física e mental dos agentes penitenciários, entre outras várias ações relativas ao trabalho do setor.

Texto: Tatyane Santinoni e Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Fotos: Tatyane Santinoni