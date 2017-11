Emmerson Mnangagwa assume como presidente provisório do Zimbábue

Ex-vice-presidente do Zimbábue e tropas ao fundo - Arquivo/EPA/EFE

O ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa asumiu nesta sexta-feira (24) o cargo de presidente provisório do Zimbábue. Ele substitui Robert Mugabe, que renunciou terça-feira (21) após a tomada do controle do país por parte dos militares. A informação é da Agência EFE.

A posse ocorreu em cerimônia em um estádio da capital, Harare.



