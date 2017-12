Emissoras de rádio AM ganham novo prazo para solicitar a migração para FM

O ministro Gilberto Kassab destacou o sucesso deste processo, que chega ao fim deste ano com 627 estações de rádios de todo o país prontas para operar na faixa de FM - Divulgação

As emissoras de rádio AM vão ter um novo prazo para solicitar a migração para o FM. Nesta quarta-feira (6), o ministro Gilberto Kassab anunciou que o decreto que vai permitir as emissoras fazerem esta solicitação vai ser encaminhado à Presidência da República em poucos dias.

Das 1.781 rádios AM do Brasil, 1.332 já solicitaram a mudança de faixa. Agora, com o decreto, vai ser aberta uma nova oportunidade para as outras 449 emissoras pedirem para fazer a migração. O ministro Gilberto Kassab destacou o sucesso deste processo, que chega ao fim deste ano com 627 estações de rádios de todo o país prontas para operar na faixa de FM.

De acordo com o diretor geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Luis Roberto Antonik, a migração do AM para o FM tem inúmeros benefícios para o radiodifusor e para o ouvinte, afinal, a emissora de rádio irá oferecer um produto de melhor qualidade, com som limpo, sem interferências e com a possibilidade de a emissora ser inserida nos aparelhos de celulares com chip de FM. Segundo ele, a audiência vai aumentar e, consequentemente, o número de anunciantes na emissora tende a crescer.

Vale ressaltar que, com o desligamento do sinal analógico, os canais 5 e 6, que hoje são ocupados por canais de TV analógicos, vão ser desocupados e destinados à FM.