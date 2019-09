Emissão de DAEMS pode ficar fora do ar devido a manutenção periódica

Campo Grande (MS) – A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS), por meio da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação (Cotin) informa aos contribuintes que para possibilitar a execução de manutenção periódica, serão realizados serviços que poderão afetar o funcionamento do sistema de emissão do Documento de Arrecadação do Estado de MS (DAEMS) neste sábado (28), entre as 7h e 12h.

O DAEMS é o documento de arrecadação de Mato Grosso do Sul para pagamento de tributos, débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais aplicáveis. Eles são impressos por meio do site da Sefaz com o código de barras padrão FEBRABAN e podem ser pagos em qualquer agência bancária dos bancos credenciados.

Devido a manutenção, a Cotin solicita que sejam tomadas as seguintes providencias caso seja necessária a emissão do documento:

1- Antecipe a possível emissão do DAEMS;

2- Aguarde o final da manutenção.

Os servidores da Sefaz agradecem a compreensão e todos e informam que seguem trabalhando para mitigar o impacto de eventuais repercussões para os contribuintes e usuários.

Diana Gaúna – Secretaria Estadual de Fazenda.