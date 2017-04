Emissão de carteira de trabalho pode ser feita na Expogrande

Parceria inédita entre Acrissul e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Campo Grande emite carteira de trabalho / Divulgação

Uma parceria inédita entre a Acrissul e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Campo Grande traz um serviço importante para o Parque de Exposições Laucídio Coelho durante a 79ª Expogrande.

Os visitantes da feira, moradores de bairros próximos e população em geral poderão fazer sua carteira de trabalho na Unidade Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego até sexta-feira (07). A unidade funciona das 8h às 20h e a pessoa já sai com a carteira de trabalho em mãos.

Para a emissão do documento é necessário trazer RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento ou casamento.

"Essa Expogrande está sendo ótima com todas as parcerias feitas e órgãos públicos atendendo a população em geral", afirmou o superintendente substituto, do trabalho e emprego, Edmar Maciel.

79ª Expogrande

A Expogrande acontece até o dia 09 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), e conta com extensa agenda de leilões, competições e palestras técnicas, além de shows e oportunidades facilitadas de negócios.

Veja Também

Comentários