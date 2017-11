Emirates anuncia compra de 40 aeronaves Boeing 787-10 por US$ 15,1 bi

A Emirates anunciou neste domingo a compra de 40 aeronaves 787-10 da Boeing em um negócio que totaliza US$ 15,1 bilhões. A Boeing superou a Airbus na concorrência para vender para a Emirates novos aviões bimotores para rotas de longo curso. As entregas devem começar em 2022.

O acordo foi anunciado pela Emirates no Dubai Air Show. O presidente da Emirates, xeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, disse que o 787 é "a melhor opção" para a companhia aérea.

Os negócios com a Boeing são uma aposta da Emirates de continuidade do modelo de transporte de passageiros entre a América do Norte e a Europa até a Ásia via Dubai. O anúncio vem em um momento em que a Emirates está lidando com mudanças no seu mercado principal. Três anos de preços de petróleo relativamente baixos pesaram sobre a demanda da classe executiva.

As vendas de passagens aéreas neste ano também foram afetadas por proibições de viagem para os EUA de passageiros de alguns países do Oriente Médio e restrições ao uso de laptops e dispositivos eletrônicos similares em voos com destino aos EUA devido a preocupações com terrorismo.

A companhia aérea reportou na semana passada que o lucro líquido mais do que dobrou em meio a sinais de que a demanda por viagens está se recuperando em virtude de taxas de câmbio mais favoráveis. A operadora advertiu, no entanto, que as margens permanecem sob pressão. O xeque Ahmed disse que o pedido de aeronaves sinaliza "confiança" no crescimento do país. Fonte: Dow Jones Newswires.