Emirados Árabes e Bahrein oferecem total apoio aos ataques dos EUA na Síria

Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein ofereceram nesta sexta-feira total apoio aos ataques dos EUA na Síria.

Os Emirados Árabes Unidos, que hospedam cerca de 4 mil soldados americanos, disseram que os EUA têm seu "total apoio". Anwar Gargash, ministro de Relações Exteriores, elogiou a "decisão corajosa e sábia" de Trump.

Enquanto isso, a pequena nação do Bahrein descreveu o ataque greve de mísseis dos EUA contra a Síria como "necessário para parar o derramamento de sangue" na guerra do país. O país hospeda a 5ª frota da Marinha dos EUA.

Os dois países suspeitam do Irã e de sua influência na Síria. Ambos se opõem às regras do

presidente sírio, Bashar al-Assad. Fonte: Associated Press

