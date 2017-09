Emir do Catar condena boicote de vizinhos do Golfo Pérsico

O emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad Al Thani, condenou hoje o boicote que quatro nações do Golfo Pérsico estão impondo ao país, dizendo que esse comportamento se enquadra numa das definições de terrorismo.

Em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o emir disse que Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Egito têm tentado desestabilizar o seu país ao forçar um embargo "injusto", incluindo remédios e alimentos.

O Catar começou a ser boicotado em junho, acusado por seus vizinhos de apoiar o terrorismo. Tamim disse que seu país está aberto a resolver o conflito através do diálogo sem precondições e com base no que ele chamou em "comprometimentos mútuos".

O emir também usou seu discurso para falar da crise na região, dizendo que se Israel continuar a impedir a paz plena e duradoura a rejeitar a iniciativa de paz árabe de 2002 e ao prosseguir com sua política de assentamentos em "territórios ocupados". Fonte: Associated Press.

