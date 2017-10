Emha realizará, pela primeira vez, triagem em 10 mil documentos arquivados na Agência

A ação visa avaliar e separar documentos de quem já quitou o contrato da moradia social, além de desocupar o espaço físico insuficiente na Agência

A Agência Municipal de Habitação (Emha) informa que no próximo dia 20 (sexta-feira), apenas o serviço de Caixa estará em funcionamento durante o expediente de trabalho. Os demais servidores da autarquia estarão, na ocasião, reunidos na sala do arquivo de contratos para fazer um levantamento sobre as documentações existentes. No total, são mais de 10 mil arquivos a serem analisados pelo corpo técnico de funcionários. Trata-se da primeira ação de triagem de arquivos da história da Emha.

De acordo com o diretor de Administração e Finanças, Cláudio Marques Costa Júnior, no total, serão mais de 2,4 milhões de documentos para análise. “A meta é que nós consigamos limpar pelo menos metade desse volume de arquivos. Cabe ressaltar que não vamos destruir documentos, mas sim fazer esse levantamento de quem já foi beneficiado e possui o contrato quitado junto à Agência”, explicou.

Os documentos dos mutuários que já pagaram todas as prestações de suas moradias devem ser encaminhados para o arquivo geral da Prefeitura Municipal de Campo Grande. O diretor-presidente da Emha, Enéas Netto, ressalta a importância da análise dos arquivos da agência de Habitação.

“Nunca houve uma ação dessa anteriormente, por tratar-se de um trabalho minucioso, extenuante e demorado. Por isso, estamos mobilizando toda a Agência para que, até o dia 30 de outubro, possamos deslocar todos os contratos quitados de maneira adequada à Prefeitura. É uma medida administrativa necessária para o bom funcionamento da Emha”, concluiu o diretor-presidente da entidade.

