Embrapa-Gado de Corte promove Dinapec de 7 a 9 de março

O tema deste ano é Agropecuária de Baixo Carbono - Arquivo

A Dinâmica Agropecuária (Dinapec) chega a sua 13ª edição, entre os dias 7 e 9 de março, na Embrapa em Campo Grande (MS). O tema deste ano é Agropecuária de Baixo Carbono e nos 35 hectares da feira o visitante encontrará tecnologias para uma produção integrada e sustentável, capazes de contribuir com a redução dos gases de efeito estufa (GEE).



Entre roteiros tecnológicos e ofimbrapa e parceiros realizam Dinapec no início de marçocinas, pesquisadores e especialistas abordarão assuntos relativos à temática, como sistemas integrados de produção agrícola, manejo de pastagens, produção de novilho precoce, produção de soja em áreas de pastagens, fertilidade do solo, pecuária leiteira com qualidade, dentre outros. Em aproximadamente quatro horas, produtores, técnicos e estudantes percorrem, gratuitamente, tais dinâmicas.



A Dinapec é uma vitrine de tecnologias, que acontece anualmente na Embrapa em Campo Grande (MS), aberta a técnicos, produtores e acadêmicos, dispostos a conhecer as soluções tecnológicas desenvolvidas pela pesquisa agropecuária para os diversos sistemas de produção. O encontro visa compartilhar conhecimento e soluções para o agro nacional.