Embrapa discute tecnologias para o Pantanal

Na primeira semana de agosto, a chefia-geral, chefia-adjunta de Transferência de Tecnologia e Negócios, supervisão do Setor de Gestão de Logística e pesquisadores da Embrapa Pantanal irão visitar o estado de Mato Grosso para realizar um ciclo de palestras a respeito do bioma e das informações geradas pela instituição sobre a maior planície alagável do País. A ação é realizada por meio de uma parceria entre a unidade de pesquisa, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso (SENAR/MT).

Durante seis dias no início de agosto, serão oferecidas as palestras “Fazenda Pantaneira Sustentável”, ministrada por Sandra Santos, “Manejo de pastagens nativas e cultivadas para a região do Pantanal” por José Aníbal Comastri Filho e “Enfermidades de equídeos e possíveis soluções” com Márcia Furlan, todos pesquisadores da unidade pantaneira da Embrapa. Segundo o Setor de Gestão de Transferência de Tecnologia da instituição, essas palestras serão oferecidas a produtores e trabalhadores rurais, sindicatos e demais organizações ligadas ao setor produtivo pecuário.

O ciclo de palestras é gratuito. Confira a agenda de visitação da equipe da Embrapa Pantanal:

31 de julho, segunda-feira

13h30 às 16h30 - Mirassol do Oeste (Câmara Municipal - rua Germano Greve, 253/ Centro)

19h às 22h – Cáceres (Parque de Exposições – Sindicato Rural de Cáceres)

02 de agosto, terça-feira

13h às 16h – Nossa Sra. do Livramento (Escola Estadual José Casemiro Pinho)

18h às 21h – Poconé (Sindicato Rural de Poconé)

03 de agosto, quarta-feira

18h às 21h – Cuiabá (Parque de Exposições de Cuiabá)

04 de agosto, quinta-feira

16h às 19h – Rondonópolis (Sindicato Rural de Rondonópolis

