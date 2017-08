Embarcação de passageiros naufraga no Rio Xingu; sete corpos foram resgatados

A embarcação de passageiros Comandante Ribeiro, com cerca de 70 pessoas a bordo, naufragou no começo da madrugada de hoje (23), no Pará, numa região conhecida como Ponte Grande do Xingu, localizada entre os municípios de Senador José Porfírio e Porto de Moz, no Rio Xingu.

Até o momento, segundo informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do estado (Segup), sete corpos foram resgatados. De acordo com o órgão, trabalham no local do naufrágio equipes das defesas Civil de Belém, Senador José Porfirio e Vitória do Xingu.

A Segup informou também que a embarcação saiu de Santarém, com escala nos municípios de Monte Alegre e Prainha, e destino Vitória do Xingu. As causas do naufrágio já estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que enviou peritos para Ponte Grande do Xingu. A Capitania dos Portos do Pará informou que o Centro de Comando de Operações de Busca mandou uma equipe para o local.

