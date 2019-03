Embaixadora da Venezuela participa de sessão no Senado

Reuters/Ueslei Marcelino/Direitos Reservados

A convite do senador Carlos Viana (PSD-MG) a embaixadora da Venezuela, María Teresa Belandria, esteve hoje (12) no Senado. O parlamentar fez o convite porque disse temer a prisão de Juan Guaidó, autodeclarado presidente da Venezuela, e a dissolução da Assembleia Nacional pelo governo Nicolás Maduro.

Segundo Viana, o presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD-MS), irá nomear uma comissão externa com seis senadores para acompanhar a siotuação da Venezuela, propondo uma reunião em campo neutro, possivelmente no Panamá, país da América Central, considerado neutro, sede do Parlamento Latino-Americano e Caribenho (Parlatino).