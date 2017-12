Embaixador dos EUA no Reino Unido diz esperar visita de Trump no próximo ano

O embaixador americano no Reino Unido, Woody Johnson, disse esperar que o presidente dos EUA, Donald Trump, visite o país no próximo ano, apesar do recente conflito que protagonizou no Twitter com a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Falando à BBC, Johnson disse que os comentários de Trump a May foram "provavelmente mal interpretados". Ele acrescentou que o presidente tem uma posição forte no que diz respeito ao combate ao terrorismo.

Numa rara reprimenda do Reino Unido a um aliado próximo, o porta-voz de May disse no mês passado que Trump errou ao retuitar vídeos antimuçulmanos originalmente postados pelo líder de um grupo de extrema-direita britânico. Trump retrucou sugerindo a May que "foque o destruidor terrorismo radical islâmico" no Reino Unido.

O gabinete de May rejeitou apelos de parlamentares de oposição para revogar um convite a Trump para uma visita oficial ao Reino Unido.

Johnson não especificou hoje que tipo de visita Trump poderia fazer ao Reino Unido. Fonte: Dow Jones Newswires.