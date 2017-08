"O mercado brasileiro é fundamental para o Paraguai, diz embaixador do Paraguai

O fortalecimento de parcerias empresariais entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai foi tema de encontro entre o governador Reinaldo Azambuja, o embaixador do Brasil em Assunção, Carlos Alberto Simas Magalhães, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen.

Na oportunidade, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, destacou o esforço da Embaixada do Brasil no Paraguai para ampliar a integração com o país vizinho.

De acordo com o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, o mercado brasileiro é fundamental para o Paraguai.

O Presidente da Fiems, Sérgio Longen, lembrou que os projetos de integração modal, principalmente no transporte rodoviário, permitirão melhorar o escoamento da produção.

O encontro entre representantes do Estado e o embaixador do Paraguai foi nessa terça-feira, 22 de agosto.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

