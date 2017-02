Embaixador da Rússia na ONU morre após sofrer parada cardíaca

O embaixador russo na Organização das Nações Unidas, Vitaly Churkin, morreu repentinamente nesta segunda-feira, segundo anúncio da ONU e da imprensa de seu país. Churkin morreu um dia antes de completar 65 anos, ao sofrer uma parada cardíaca.

Churkin era embaixador da Rússia na ONU desde 2006. Um diplomata habilidoso, ele geralmente fazia discursos apaixonados no Conselho de Segurança da ONU, muitas vezes críticos da política externa dos Estados Unidos.

Diplomatas disseram que Churkin morreu após sofrer uma parada cardíaca na manhã desta segunda-feira. A notícia foi anunciada durante reunião da Assembleia Geral da ONU, por volta do meio-dia (hora local), onde representantes russos lamentaram o fato. Houve três minutos de silêncio para homenagear Churkin.

O anúncio da morte chocou a comunidade diplomática e funcionários da ONU em Nova York. Um diplomata de carreira, Churkin já havia sido embaixador russo no Canadá, na Bélgica e na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O embaixador do Reino Unido na ONU, Matthew Rycroft, escreveu no Twitter que estava "absolutamente devastado" com o fato, qualificando Churkin como "um gigante diplomático e um personagem maravilhoso".

Diplomatas disseram esperar que a reunião da terça-feira do Conselho de Segurança seja dedicada a Churkin, quando diplomatas terão a oportunidade de homenageá-lo. Fonte: Dow Jones Newswires.

