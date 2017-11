Embaixada do Canadá homenageia Carla Stephanini em reconhecimento ao trabalho em defesa das mulheres

- Divulgação

A subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher de Campo Grande, Carla Charbel Stephanini foi agraciada nesta quinta-feira (30) com a Medalha Nobres Parceiros, oferecida pela Embaixada do Canadá em reconhecimento ao esforço e dedicação pela promoção dos Direitos Humanos e o trabalho desenvolvido em sua trajetória política e pessoal. Atualmente, a homenageada assumiu o desafio da luta em defesa das mulheres da Capital sul-mato-grossense, dentro da atual administração municipal.

A cerimônia de entrega da medalha aconteceu no gabinete do prefeito Marquinhos Trad, que acompanhou a homenagem ao lado de Carla Stephanini. O ato contou também com a presença dos familiares da subsecretária, secretários municipais e a equipe da Semu.

Como parte das comemorações dos 150 anos do Canadá, o país está homenageando, dentre os 207 milhões de brasileiros, 50 parceiros que tiveram participação chave no avanço das relações bilaterais e de valores compartilhados com o Brasil.

Ao entregar à homenageada sua medalha e uma carta escrita pelo embaixador Ricardo Savone, a diplomata do Canadá, Nadine Khoury destacou a atuação de Carla Stephanini na promoção dos direitos das mulheres.

“O Canadá tem hoje como prioridade apoiar as políticas externas que atuam na garantia dos direitos humanos. Através da Carla, a relação com Campo Grande ficou mais estreita, por meio da qual já é possível perceber os resultados desse trabalho de resgate do respeito principalmente aos povos indígenas”, justificou Nadine, ao comentar a parceria da Prefeitura e da Embaixada do Canadá, que permitirá a revitalização do memorial da Aldeia Urbana Marçal de Souza, por meio de um comitê intertribal que destinará recursos através de um fundo próprio, cujo projeto inclui ações desenvolvidas pela Semu, a fim de promover o empoderamento das mulheres indígenas.

Por meio de uma carta, o embaixador do Canadá, Ricardo Savone destacou a responsabilidade de Carla Stephanini no fortalecimento da parceria entre os dois países: Canadá e Brasil. “A magnitude das relações entre Canadá e Brasil reflete-se no balanço positivo da crescente cooperação e engajamento e o seu nome vigora entre as 50 pessoas-chave para o sucesso desta parceria. Não poderíamos deixar de homenagear sua forte atuação e empenho como parceira na política pública do Canadá no Brasil, assim como , por compartilhar valores que são tão caros para os canadenses, como o apreço pelos direitos da mulher e em especial, o empoderamento das mulheres indígenas”, diz trecho da carta.

Carla Stephanini agradeceu o reconhecimento do País parceiro e fez questão de compartilhar a homenagem com seus familiares e colegas de trabalho. “São as oportunidades que nos permitem realizar o nosso trabalho e cumprir nossa missão em favor do próximo. Hoje, o prefeito Marquinhos me permite continuar esse trabalho na subsecretaria da Mulher, com seu apoio e me dando autonomia para realizar uma série de ações. Toda a minha equipe, em conjunto com outras secretarias que estão integradas conosco trabalham hoje por um objetivo comum. E, eu não poderia deixar de agradecer a minha família pelo apoio incondicional e incentivo, quando compreendem as minhas ausências e me dá forças para continuar seguindo neste caminho de luta e trabalho por um bem muito maior, que é o resgate da dignidade humana”, pondera Carla.