Em visita às obras da Euler de Azevedo, Miglioli destaca bom andamento e nova capa asfáltica

Durante visita às obras de revitalização da Avenida Euler de Azevedo, na manhã dessa segunda-feira (23), o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, destacou o planejamento e o bom andamento dos trabalhos que estão dentro do cronograma previsto. “Estamos fazendo toda obra de drenagem que está praticamente pronta. Só teremos que fazer um complemento de drenagem por conta de uma alteração no projeto. As pessoas têm reclamado e acham que a obra não está andando, mas a drenagem é a parte essencial do projeto e infelizmente uma parte que ninguém vê”, disse durante a visita.

Ainda de acordo com Miglioli, uma drenagem bem feita solucionará de vez o problema de escoamento de águas pluviais da região. “Além disso nesse trecho [próximo ao Tênis Clube] temos que tomar muito cuidado para que a obra não cause transtorno para as pessoas, visto que é uma região de grande fluxo. E agora num segundo momento iremos entrar com o serviços de terraplanagem, que dependem muito das condições do clima”, explicou.

No lote 2 outra readequação do projeto aconteceu na etapa de drenagem. O projeto inicial previa o desague em um açude de uma propriedade. “Tivemos que encontrar uma solução para isso, porque esse projeto não pode interferir em terceiros e no meio ambiente. Então prolongamos para que o desague seja feito num desaguadouro natural”, pontou Miglioli.

A grande novidade do projeto de readequação da Avenida Euler de Azevedo é que a capa asfáltica será toda refeita. “Num primeiro momento a ideia era utilizar essa capa asfáltica e trabalhar em cima dela, mas nossa equipe de laboratório constatou que seria temeroso fazer isso, então nós vamos retrabalhar a base e fazer um capa nova, retirando essa capa existente”, finalizou.

A Obra

A readequação da capacidade de tráfego da Avenida Euler de Azevedo recebe investimentos de R$ 14,7 milhões. Para dar celeridade aos trabalhos, a obra foi dividida em dois lotes: o rural e o urbano. O primeiro conhecido como urbano segue do entroncamento da Avenida Presidente Vargas até a Cepaer e o segundo da Cepaer ate o entroncamento da MS-080 na saída para Rochedo. Ao todo serão revitalizados 4,5 quilômetros, que além de serem duplicados contarão com ciclovia.

A ordem de serviço da revitalização foi assinada no final de julho de 2016 e previsão de entregue é para o final de julho de 2017.

