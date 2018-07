Em visita ao Rio, princesa japonesa plantará uma muda de pau-brasil

A princesa japonesa Mako de Akishino desembarca hoje(18) no Rio de Janeiro para visita de duas semanas a cinco estados brasileiros, em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. As primeiras agendas públicas da princesa imperial serão hoje à tarde na própria cidade do Rio.

O primeiro compromisso em solo brasileiro será uma visita ao jardim japonês, localizado no Jardim Botânico do Rio, às 13h, onde será plantada uma muda de pau-brasil para simbolizar as comemorações dos 110 anos. A muda é um clone da muda que foi plantada pelo imperador japonês Akihito, quando ele esteve no Brasil há 51 anos.

Em seguida, a princesa visitará o monumento ao Cristo Redentor, no Corcovado. A última agenda pública na cidade do Rio será um encontro, já no final da tarde, com a comunidade japonesa na associação Nikkei, no Cosme Velho, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

A princesa seguirá amanhã para o estado do Paraná. Mako, de 26 anos, neta mais velha do imperador Akihito, visitará 14 cidades em cinco estados e retornará ao Japão no dia 31. O Brasil concentra a maior comunidade nipônica fora do Japão.