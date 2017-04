Em visita ao Aero Rancho, Enfermeira Cida recebe pedido por encascalhamento

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (PTN) conversou na última semana com os moradores do Aero Rancho, região sul de Campo Grande, na qual a população apontou o serviço de encascalhamento como prioridade para a melhoria no bairro. Quando chove há acúmulo de água nas ruas Galeão, Carimbó, Alagoinhas, Príncipe, Afonso Arinos e Gruta Marquiné, dando origem a enormes poças.

Os populares pediram à vereadora que fosse feita uma solicitação de encascalhamento, e o documento já foi encaminhado para a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos). A moradora Juliana Batistote relatou que, em dia de chuva não consegue entrar com o veículo na garagem por causa da água. Além disso, ela denuncia que, na Rua Galeão consta na Prefeitura como sendo asfaltada.

Sandra Azevedo, outra moradora da Rua Galeão, relata que se envolveu em um acidente. “Bati o carro em uma lixeira ao tentar desviar das poças”, e completa “pago IPTU e hoje não vejo nenhum benefício sendo aplicado para esta região”, desabafa.

Abandono

A parlamentar já fez uso da palavra, no plenário da Câmara, para pedir providências aos órgãos competentes sobre uma obra do poder público municipal que está abandonada, no cruzamento das ruas do Príncipe com a Galeão. Vizinhos comentam que por lá, haveria espaço para a construção de uma UBS (Unidade Básica Saúde), com pista de caminhada e academia ar livre, porém o projeto está parado desde 2014.

“Sinto-me exercendo a função real de uma parlamentar estando ao lado da população. Pois, um vereador é também fiscalizador. Ele precisa sair do gabinete e conhecer a realidade da nossa gente. Vou lutar para que todas essas reivindicações sejam atendidas”, pontuou a vereadora Enfermeira Cida.

