Em visita à fábrica da Boeing, Trump fala sobre empregos e elogia empresa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou suas promessas de geração de emprego, corte de impostos e estímulos para empresas que produzirem em fábricas dentro do país em um discurso na fábrica da Boeing, na Carolina do Sul. "Nosso objetivo como nação é depender menos de importações e mais em produtos feitos nos EUA. Queremos produtos produzidos aqui, por mãos de americanos", disse o presidente. Ele mencionou o decreto em que autorizou a construção do oleoduto de Dakota, e disse que exigiu que o aço usado fosse de origem americana.

O presidente americano também elogiou a Boeing e divulgou que está trabalhando com a empresa no projeto do Air Force One, avião oficial do governo. "Estamos aqui para celebrar empregos, fábricas e engenharia americana. As fábricas que estão voltando para produzir nos EUA ficarão muito satisfeitas", afirmou.

O comentário de Trump sobre a Boeing ocorre após uma polêmica em dezembro, antes de assumir a presidência, em que ele ameaçou publicamente cancelar um contrato de US$ 4 bilhões com a empresa por achar os custos do novo Air Force One "fora de controle".

O republicano destacou em seu discurso os empregos e prometeu que o foco de sua administração está sobre o tema, com o fim de regulações que impedem a geração de empregos. "Vamos lutar até o último emprego americano que existir. Vamos ter mais empregos e com salários mais altos."

