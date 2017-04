Em visita a Dourados, diretor presidente da MSGÁS trata da expansão do gás natural

Campo Grande (MS) – Em visita ao município de Dourados nessa terça-feira (4), o diretor presidente da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), Rudel Espindola Trindade Junior, se reuniu com a prefeita Délia Razuk, empresários locais e vereadores para tratar as possibilidades de expansão do gás natural na região. O encontro aconteceu no prédio da prefeitura.

De acordo com o diretor presidente foram colocados em pauta o crescimento do gás natural, as vantagens e a economia que a adoção desta fonte de energia representa. “Também falamos sobre uma possibilidade de traçar um trabalho conjunto entre a Companhia e os potenciais clientes de Dourados”, contou.

Durante o encontro também foi tratada uma possível visita técnica às estações da Companhia, mas sem data definida. “O gás natural é uma energia que possui muita demanda, envolve alta tecnologia e muito trabalho e nós queremos mostrar isso, esse esforço da nossa equipe em levar o gás natural para o Estado”, frisou.

Na visita ao município, Rudel também ministrou uma palestra sobre empreendedorismo para os alunos do Colégio Delphos. A palestra tratou de temas como o crescimento da indústria de gás e ações da Companhia. “Eles se interessaram bastante, perguntaram sobre como era a equipe da MSGÁS, sobre o processo de estágio na empresa e como eram feitos os trabalhos para a expansão da rede. Foi muito proveitoso, os alunos podem ser nossos futuros colaboradores ou mesmo potenciais clientes”, finalizou.

Raquel Pereira – Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS)

