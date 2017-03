Em visita ao Cmu Picolé, prefeito discute reformas que trarão benefícios a usuários

O Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, esteve nesta semana no Centro Multiuso Picolé para discutir os benefícios que as reformas do centro trarão aos usuários do local. A coordenadora do centro, Ediele Rosalen, mostrou os croquis e explicou o que vai mudar.

Com cerca de novecentos mil reais garantidos, por meio de verbas parlamentares, o Cmu Picolé vai receber melhorias estruturais e a garantia de novas vagas. O investimento que deve chegar ainda neste semestre vai proporcionar a construção de piscina, cobertura do teatro de arena e construção de novas salas.

“O prefeito viu os projetos e gostou muito das mudanças que vem por ai. Assim que as verbas chegarem e começarmos as reformas vamos poder planejar mais aulas, mais cursos e dar as pessoas aqui da região cada vez mais oportuni9ades de capacitação e bem-estar”, afirmou a coordenadora do centro, Ediele Rosalen.

Os R$ 305 mil do senador Pedro Chaves serão usados para a construção de duas salas para ginástica e cobertura do teatro de arena.

Já os R$ 300 mil que o deputado federal Luiz Henrique Mandetta irá destinar vai garantir a construção do anexo de hidroginástica, que vai contar com piscina e vestiário.

Os R$ 250 mil do deputado federal Vander Loubet serão para a construção do salão para ginástica e realização de eventos. O dinheiro também será usado para calçamento ao redor das piscinas.

Por último, os R$ 25 mil que o deputado estadual Beto Pereira garantiu destinar será usado para aquisição de material de construção, compra de geladeira, fogão, microondas e exaustor para a cozinha. Com isso, o centro poderá criar novos cursos de culinária e garantir oportunidade de capacitação às mulheres da região.

No encontro, a coordenadora e o prefeito ainda conversaram a respeito dos uniformes das crianças do centro, que é pedido antigo das mães, bem como a parceria com o Hospital de Câncer de Barretos que vai levar exames de em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, oferecerá exames de mamografia (prevenção ao câncer de mama) e de Papanicolau (preventivo) no Centro Multiuso Picolé neste mês de abril.

